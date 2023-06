Il calciomercato del Cagliari inizia a prendere forma, quantomeno nelle idee, l’ultima riguarda un centrocampista di proprietà della Roma. Il giocatore in questione si tratta di un tuttofare, un playmaker importante che garantirebbe qualità e quantità e, se messo in condizione ideale, potrebbe dettare i tempi giusti alla squadra. Non viene da stagioni facili, ma proprio per questo la piazza di Cagliari potrebbe rilanciarlo.

Il nome del centrocampista seguito dal Cagliari

Il giocatore che il Cagliari segue con attenzione si tratta di Gonzalo Villar, di proprietà della Roma. Dopo la seconda infelice esperienza al Getafe, lo spagnolo vorrebbe tornare in Serie A e il Cagliari ha messo gli occhi su di lui. La Roma deve cederlo necessariamente in questa finestra di mercato visto il contratto in scadenza a giugno 2024 e la richiesta è di circa 4 milioni di euro. Come detto in precedenza Villar sarebbe un profilo importante, che potrebbe dare una vera identità alla squadra.