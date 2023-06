Il Cagliari vuole rinforzare il reparto offensivo che quest’anno è stato letteralmente trascinato da Lapadula. La società sta sondando il terreno e ha qualche trattativa e qualche idea in piedi. Una delle più concrete riguarda quella per l’attaccante ora in forza alla Sampdoria. Vedremo se sarà concretizzata, si tratterebbe di un validissimo rinforzo. Di seguito il nome del giocatore.

Il nome della punta seguita dal Cagliari

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, piace al Cagliari. Si fanno più concrete le voci circa un suo possibile approdo in Sardegna, secondo quanto riferito da La Gazetta dello Sport. Il reparto offensivo dei rossoblù quest’anno è stato letteralmente trascinato da Gianluca Lapadula, senza dimenticare il gol promozione, segnato dal capitano Leonardo Pavoletti. Se arrivasse Gabbiadini sarebbe davvero un valido rinforzo, per giocate, genialità e piede sinistro. La trattativa con la Sampdoria esiste ed è in piedi, vedremo se verrà concretizzata, per regalare questa importante arma in più a mister Ranieri.