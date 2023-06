Il Cagliari di Claudio Ranieri è impegnato più che mai nella corsa, anzi nella rincorsa alla Serie A. Dopo le emozioni forti della gara di andata dei playoff contro il Parma, ora c’è da giocare una gara agguerrita, quella di ritorno, ma da come si era messa gli uomini di Ranieri hanno fatto un mezzo miracolo. In società però si guarda sempre con attenzioni alle opportunità di calciomercato, al momento la migliore sembra arrivare per un portiere.

Il nome del portiere per il Cagliari

Il Cagliari vuole muoversi da subito in direzione calciomercato, e anche se non sa ancora in quale categoria giocherà, quella che si presenta è a prescindere una opportunità vantaggiosa. Il portiere rumeno Ciprian Tătărușanu lascerà il Milan a parametro zero per far spazio all’arrivo in rossonero di Marco Sportiello, sull’ex Fiorentina c’è l’interesse del Cagliari al momento impegnato nella lotta playoff per conquistare la promozione in Serie A. Interesse molto importante da parte dei sardi verso questo giocatore.