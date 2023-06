Il Genoa punta con decisione un colpo ad effetto, per quanto riguarda la zona offensiva del campo. Si tratterebbe di un ritorno nella squadra genoana e soprattutto sarebbe un pezzo da 90 in grado di fare tanti gol. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Il nome del centravanti seguito dal Genoa

Cinque anni dopo essersi separate le strade del Genoa e di Giovanni Simeonepotrebbero ora rincrociarsi. Nella ricerca di un centravanti di peso ed esperienza al quale affidare il proprio reparto avanzato per il Grifone spunta il nome di una vecchia conoscenza, quel Cholito portato in Italia proprio dai rossoblù nell’estate 2016. Dopo essere passato da Fiorentina, Cagliari e Verona, il 27enne argentino è attualmente domiciliato al Napoli, anche se il suo cartellino è tuttora di proprietà degli scaligeri. I partenopei possono vantare su di esso un diritto di riscatto che, malgrado una positiva stagione, secondo la Gazzetta dello Sport non parrebbero intenzionati a far valere. Per Simeone si tratterebbe di un ritorno al Genoa.