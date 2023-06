Il Genoa dopo il ritorno in Serie A, sta per piazzare il primo colpo di mercato, dopo il rinnovo del portiere Martinez. Ecco chi arriverà agli ordini di mister Gilardino. Genoa che sta cercando di programmare al meglio il calciomercato per cercare di far arrivare la squadra tranquilla e pronta il giorno del ritiro precampionato.

Il nome del primo acquisto del Genoa

Il Genoa è in trattativa avanzata per l’acquisto di Aaròn Martìn, esterno sinistro spagnolo classe 1997 in scadenza a fine mese con il Mainz. Martìn arriverà in Italia dopo due stagioni consecutive disputate in Bundesliga. L’esterno spagnolo è cresciuto in Catalogna, dove con l’Espanyol ha giocato nelle giovanili e ha fatto l’esordio da professionista. Nello scorso campionato, che il Mainz ha chiuso al nono posto, Martìn ha giocato 31 partite fra Bundesliga e DFB Pokal (Coppa di Germania), segnando 5 gol e fornendo 3 assist. In totale nella sua esperienza al Mainz ha messo insieme 124 presenze, 6 gol e 9 assist. Sarebbe un rinforzo importante per il Genoa e per Gilardino.