Il Genoa vuole pianificare il mercato e dopo aver sondato il terreno per l’attaccante, stavolta è il turno di un centrocampista. La dirigenza sta cercando di trovare l’accordo giusto con un giocatore colombiano di esperienza, di seguito il nome e i dettagli dell’eventuale operazione.

Il nome del giocatore seguito dal Genoa

Nel mirino dei dirigenti del Genoa sarebbe finito un roccioso ed esperto mediano colombiano attualmente in forza allo Zenit. Si tratta di Wilmar Barrios, 29enne ex Boca Juniors, da quattro anni in Russia. Adattabile anche al ruolo di difensore centrale, il giocatore è da tempo nel giro della nazionale del suo Paese. Con la divisa dei della Colombia, Barrios ha disputato le Olimpiadi 2016, il mondiale 2018 e le ultime due edizioni di Copa America. A registrare l’interesse della squadra di Gilardino per il centrocampista colombiano è Gianluca Di Marzio. Si tratterebbe di un rinforzo di lusso per il Genoa che metterebbe davvero un punto importante nel reparto.