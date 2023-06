La Juventus ed il Genoa potrebbero presto tornare a fare affari. Con la risalita in Serie A del club ligure, c’è bisogno di forze fresche per affrontare la prossima stagione. Uno dei profili individuati per il centrocampo è un giovane bianconero, che quest’anno è arrivato alla ribalta del calcio che conta e si è addirittura imposto in una grande squadra come la Juve.

Il nome del centrocampista che segue il Genoa

Il nome del giovane centrocampista della Juventus seguito dal Genoa è quello di Federico Miretti, uno dei pupilli di Massimiliano Allegri. I margini di trattativa, almeno per il momento, sono bassi. Allegri e la Juventus non vorrebbero privarsi del giocatore che resta a Torino nella prima fase di calciomercato estivo. Non è da escludere, però, che la società possa girarlo in prestito al Genoa per concedergli minuti nelle gambe ed esperienza. Miretti sarebbe una doppia opportunità, sia per la squadra di Gilardino, che approfitterebbe delle prestazioni del giovane centrocampista, che per la Juventus.