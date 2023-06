Calciomercato Juventus: offerta per l’esterno della Salernitana

Calciomercato Juventus già partito nonostante il futuro incerto della squadra bianconera. Secondo il sito Sportmediaset il club torinese avrebbe fatto una proposta alla Salernitana per il cartellino di Pasquale Mazzocchi. Terzino destro molto duttile, può essere utilizzato sia in difesa che a centrocampo. In questa stagione ha siglato 2 reti in 19 partite. A suon di buone prestazioni si è guadagnato la convocazione in Nazionale, debuttando in maglia azzurra contro l’Ungheria.

Calciomercato Juventus: bianconeri su Mazzocchi

La società piemontese avrebbe offerto alla squadra campana ben 4 milioni di euro più il cartellino di Nicolussi Caviglia (attualmente il valore di quest’ultimo è di circa 2 milioni di euro). Il primo colpo stagionale del calciomercato della Juventus potrebbe concludersi velocemente anche se la Salernitana spera di riuscire a strappare un conguaglio più alto. Decisivo ai fini della trattativa sarà il definitivo ok dell’allenatore granata, Paulo Sousa. I dubbi sulla buona riuscita dell’affare di mercato sono legati anche al futuro bianconero e soprattutto se resterà, così come dovrebbe essere, Max Allegri in panchina.