La Salernitana da diversi giorni ha messo gli occhi su Matteo Cancellieri della Lazio e potrebbe essere un prossimo nuovo arrivo. L’attaccante classe 2002, reduce da una stagione in cui è rimasto ai margini della squadra biancoceleste, è finito nel mirino del club campano, che potrebbe decidere di puntare su di lui. Si pensa quindi a uno scambio di attaccanti: la Salernitana cederebbe il classe 1997 Bonazzoli e prenderebbe Cancellieri.

La Lazio interessata anche a Dia

La Lazio non avrebbe problemi allo scambio sopra citato con la Salernitana, ma avrebbe anche l’intenzione di prendere un centravanti che quest’anno ha fatto la differenza in maglia granata, stiamo ovviamente parlando di Dia. Il bomber senegalese che in stagione ha collezionato ben 16 gol e 6 assist in 33 presenze. La Salernitana, però, chiede almeno 25 milioni per l’attaccante, cifra che vedremo se la Lazio avrà voglia di sborsare oppure se proverà a inserire nella trattativa qualche giocatore e se la Salernitana accetterà