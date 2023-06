La Salernitana potrebbe intervenire sul mercato per quanto riguarda la situazione attaccanti. Il nome nuovo per la zona offensiva si tratta di un giocatore ex Cagliari, che ben conosce il campionato italiano, avendolo frequentato per anni. Vedremo se il giocatore arriverà a disposizione del mister, e di che mister, visto i tentennamenti di Paulo Sousa, che di conseguenza hanno portato all’interesse verso Rino Gattuso.

Il nome del giocatore seguito dalla Salernitana

Il nome del giocatore seguito dalla Salernitana è quello di Joao Pedro. Il centravanti ex Cagliari potrebbe far ritorno in Italia dopo la parentesi turca. Joao Pedro è in attesa di conoscere il suo futuro. A breve ci sarà un incontro con la società del Fenerbahce. I gialloblù ufficializzeranno la nuova guida tecnica e poi valuteranno se continuare la collaborazione con l’ex capitano del Cagliari. La Salernitana, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe in agguato per riportare Joao Pedro in Italia.