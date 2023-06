Calciomercato Lazio: Zielinski nel mirino di Sarri

Un contratto in scadenza nel 2024 lo lega ancora al Napoli, ma il centrocampista polacco è disposto a tornare sotto l’ala del mister Maurizio Sarri. Sia che Milinkovic parta sia che resti, Lotito e Sarri vorrebbero il polacco nei biancocelesti.

Calciomercato Lazio: Zielinski al posto di Milinkovic?

Zielinski non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli (in scadenza il 30 giugno 2024) nonostante lui e il club azzurro stiano ancora valutando la situazione sulla sua permanenza nella squadra. De Laurentiis lascia trapelare che non ha intenzione di continuare a mantenere l’ingaggio di 3,5 milioni di euro netti all’anno del giocatore: se dovessero arrivare altre offerte, il polacco potrebbe dire addio al Napoli e unirsi al team biancoceleste, che pare molto interessato a lui. Sia in sostituzione di Milinkovic sia con il centrocampista serbo ancora nella Lazio, il presidente e il coach lo vorrebbero in squadra. Per ora, De Laurentiis valuta il giocatore a 20 milioni, ma l’offerta potrebbe calare.

Nuove strategie per il calciomercato biancoceleste

La scelta di Sarri non appare casuale. In vista di una nuova entrata nel girone della Champions, la tattica dell’allenatore consiste nel fortificare il centrocampo, cosa senz’altro possibile con un calciatore esperto tanto a livello internazionale quanto nel campionato italiano come Zielinski. Sta di fatto che le redini in mano le tiene comunque il Napoli, per cui sarà la società di De Laurentiis a decidere sulla sorte del calciatore. Tuttavia, Zielinski ha dichiarato che gli farebbe piacere tornare ad allenarsi con Sarri, che lo ha consacrato con l’Empoli prima e con il Napoli poi. Rimane ancora un anno di tempo per prendere una decisione definitiva, però la probabilità di restare nel team azzurro sembra sempre più lontana per Piotr. Il centrocampista, infatti, conosce ben poco le tattiche del nuovo allenatore Rudi Garcia. Maurizio, al contrario, rappresenterebbe di più una certezza.