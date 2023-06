Confermato Pantaleo Corvino alla direzione dell’area tecnica del Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani lo ha annunciato ieri in conferenza stampa: parte un ciclo triennale con il dirigente salentino che avrà il compito di costruire una rosa competitiva anche per il prossimo campionato di Serie A. A brevissimo arriverà anche l’adeguamento del contratto, attualmente fino al 2025, che verrà allungato fino al 2026.

Baroni-Lecce si continua?

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata odierna si deciderà il futuro di Marco Baroni. Dopo la salvezza raggiunta quest’anno, che resta un risultato molto importante anche nella valutazione della prossima stagione, le due parti cercheranno probabilmente di trovare l’accordo giusto. La volontà del club è quella di proseguire il rapporto con l’allenatore e in caso di fumata bianca si inizierà subito a progettare il prossimo mercato. Con il rinnovo di Corvino, il cuore pulsante del calciomercato del Lecce e l’eventuale conferma di Baroni, il Lecce può iniziare davvero a progettare un futuro in pianta stabile in Serie A.