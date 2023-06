Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha confermato questa mattina in conferenza stampa la volontà di esercitare il diritto di riscatto dalla Sampdoria per Wladimiro Falcone. Il portiere è stato un protagonista assoluto della stagione dei giallorossi dalla prima all’ultima giornata. Ciliegina sulla torta il giorno della salvezza, il rigore parato sul risultato di 0-0. Adesso la sua riconferma sarebbe fondamentale per ripartire alla grande e riconfermare la fiducia a tutto il reparto difensivo, che ha ben figurato nella stagione appena conclusa.

Il futuro di Falcone a Lecce

Il Lecce è pronto a riscattare Wladimiro Falcone dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza salentina è pronta ad esercitare il diritto di riscatto versando i 3,5 milioni di euro pattuiti. Mentre da Genova arrivano notizie sul ritardo dell’acquisizione della società blucerchiata da parte della nuova proprietà e quindi, al momento, si prospettano anche delle difficoltà nell’esercitare il controriscatto, fissato a 4 milioni e 750 mila euro.