Il Lecce tra salvezza, festa salvezza e addio di Umtiti, in mezzo le voci di mercato riguardanti il giocatore stesso, accostato ad altre squadre, anche di Serie A. Il giocatore francese in maglia giallorossa si è ritrovato totalmente, mandando in delirio tutto il pubblico e ora diventa l’obiettivo di mercato per la difesa.

Umtiti potrebbe rimanere in Serie A

Samuel Umtiti nel suo addio al Lecce, salvo clamorosi ritorni che per ora appaiono difficili ha salutato tutti accomunando la stagione appena trascorsa a quelle che sono valse un titolo. Per lui un vero e proprio rilancio, ma se il prossimo anno sarà ancora a Lecce? Ipotesi difficile per ora come detto già, ma non totalmente escludibile. Per ora l’intreccio di mercato più plausibile vede il Napoli andare su Milenkovic qualora Kim andasse in Premier e la Fiorentina virare con veemenza proprio su Umtiti, bussando alla porta del Barcellona per strapparlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.