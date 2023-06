Il Lecce ha deciso di esercitare il proprio diritto di riscatto per il portiere Wladimiro Falcone. L’estremo difensore si era unito ai giallorossi in prestito dalla Sampdoria e ha disputato la sua migliore stagione della carriera. Il Lecce ha deciso di riscattarlo, ma il suo futuro dipende molto dalla Samp stessa.

Il futuro di Falcone è nelle mani della Sampdoria

Nonostante ciò, il destino di Falcone ora è nelle mani della Sampdoria, che si è classificata all’ultimo posto e sarà retrocessa in Serie B, ma eviterà il fallimento grazie al recente intervento di Radrizzani. Secondo le clausole contrattuali, la Sampdoria ha diritto di controriscattare il portiere entro un determinato periodo di tempo, ovvero tra il 18 e il 20 giugno. Il controriscatto consentirebbe alla Sampdoria di riportare Falcone nella propria rosa per la prossima stagione. Tuttavia, per farlo, la squadra dovrà pagare una somma di 4,75 milioni di euro al Lecce. Sarà una decisione importante per la Sampdoria, poiché il controriscatto richiederà un impegno finanziario significativo, ma permetterebbe anche di eventualmente rivendere a cifre molto più alte.