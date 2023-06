Morten Hjulmand faro del centrocampo e capitano del Lecce, ha una seria pretendente in Serie A e si chiama Milan. Dopo i corteggiamenti di Atalanta, Inter e Juventus palesati negli scorsi mesi, più le sirene provenienti da Premier League (offerta di 13 milioni del Southampton rifiutata a gennaio) e Bundesliga soprattutto provenienti dal Borussia Dortmund, proprio il Milan è sulle tracce di Hjulmand. Il Lecce però non intende e non vuole disfarsene facilmente, ecco le richieste dei giallorossi.

Le richieste del Lecce

La prima richiesta del Lecce per Hjulmand è di 25 milioni, ma i rossoneri proveranno a cercare uno sconto, forti anche dei buoni rapporti con Pantaleo Corvino e, probabilmente, sull’idea che porterebbe nel Salento in prestito Marco Nasti. La cifra chiesta dal Lecce non è di poco conto, anche se il giocatore è un perno fondamentale del centrocampo, nonchè leader e capitano. Chissà che con l’inserimento di qualche giocatore non possa esserci margine di trattativa diverso.