Il Lecce nel calciomercato che è alle porte dovrà costruire una squadra che possa di nuovo difendere la categoria come successo nella stagione appena conclusa. Prima però dovrà difendersi dall’attacco di molte squadre che vorrebbero strappare ai giallorossi i loro pezzi più pregiati.

L’ultima richiesta per il prezzo pregiato del Lecce

Il centrocampista danese Morten Hjulmand lascerà il Lecce in questa sessione di mercato estiva, sul giocatore classe 1999 c’è l’interesse del Borussia Dortmund come riferito dal noto quotidiano sportivo Bild. Il club tedesco approfondirà i discorsi nelle prossime settimane. Non solo Borussia Dortmund su Hjulmand, ma c’è anche l’interesse del Milan che ha sondato il terreno in modo importante nelle ultime ore. Hjulmand è al momento il capitano e il faro di centrocampo del Lecce. Se dovesse partire, qualsiasi destinazione dovesse prendere, per i giallorossi si tratterebbe di una grave perdita anche sotto il punto di vista della leadership. Staremo a vedere, d’altronde il calciomercato non è ancora iniziato.