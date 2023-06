Il Lecce potrebbe trovare una soluzione per quanto riguarda un gradito ritorno. Il giocatore in questione è un difensore che ha infiammato fin da subito il pubblico giallorosso, vediamo la novità e i dettagli del probabile nuovo accordo.

Probabile ritorno a Lecce per il difensore

Samuel Umtiti potrebbe restare a Lecce: dopo la stagione da protagonista culminata con la salvezza, i salentini starebbero facendo un tentativo per trattenere in giallorosso il difensore francese. L’obiettivo è quello di prolungare di un’altra stagione il prestito del difensore classe ’93. Ora il club giallorosso starebbe facendo un tentativo per convincere il centrale francese a restare al Via del Mare per un’altra stagione. operazione non semplice, dato che Umtiti dopo la buona annata in Serie A spera di potersi rilanciare anche a livello europeo. Ma il dg Pantaleo Corvino non vuole lasciare nulla di intentato. I tifosi sperano nel clamoroso, ma importantissimo ritorno nella difesa della squadra giallorossa. Lecce-Umtiti si può ancora fare, anzi ri-fare.