Il Milan ha bisogno di rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo, infatti i rossoneri puntano con decisione all’acquisto di Arnautovic dal Bologna. Contatti continui tra la dirigenza del Milan e l’entourage del centravanti austriaco, che a 34 anni compiuti si sente pronto per riprovarci in una grande piazza dopo la poca fortunata esperienza nell’Inter nella stagione 2009/2010 (quella del Triplete).

Il Bologna fissa il prezzo di Arnautovic

Il Bologna non oppone alcun veto alla partenza del suo giocatore più rappresentativo, molto condizionato dagli infortunati in questa sua seconda stagione in Emilia (20 presenze e 9 reti all’attivo) e mai entrato in sintonia con l’allenatore Thiago Motta, ma ha fissato una prima valutazione. Per il Bologna, Arnautovic può partire per una cifra nell’ordine dei 7-8 milioni di euro e si aspetta un primo passo concreto da parte del Milan per sedersi al tavolo della trattativa. I rossoneri non sembrano avere dubbi riguardo il suo eventuale acquisto e anche lo stesso Arnautovic sembra essere il giocatore idoneo per il Milan.