Il Milan, messa in archivio la qualificazione alla prossima Champions League e con ben poco da dire ancora al campionato, pensa già al prossimo calciomercato. L’ultima idea riguarda un vero top player internazionale, che potrebbe (con tanti interrogativi però) arrivare addirittura a costo zero. Ecco di seguito il nome e le possibilità del suo arrivo nel campionato italiano e quindi in rossonero.

Il nome del top player seguito dal Milan

Un calciomercato che potrebbe essere fondamentale per il Milan: i rossoneri dovranno cercare alcuni giocatori per poter rinforzare al meglio la rosa di Stefano Pioli, che in questa stagione, ha dimostrato di essere corta per il doppio impegno. Il Corriere dello Sport, spara la bomba: Ikay Gundogan, potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato del Milan a parametro zero. Ecco le ultime. Ikay Gundogan, si legge, è in scadenza il 30 giugno con il Manchester City e dunque svincolato. Il Corriere spara la bomba e parla di una trattativa di calciomercato con il Milan molto avanzata.