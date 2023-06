Il Milan del nuovo corso targato Furlani e Moncada tenta un colpo di mercato che appare una buona occasione, soprattutto per il centrocampo dei rossoneri. La squadra di Pioli quest’anno è sembrata avere una rotazione un pò limitata in quel settore e proprio per questo la dirigenza vuole muoversi con largo anticipo.

Occasione di mercato per il Milan

L’assist a Furlani e Moncada per il calciomercato del Milan può arrivare dalla Spagna. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, i rossoneri unitamente a Barcellona e Napoli avrebbero chiesto informazioni al Betis per Guido Rodríguez, classe 1994, centrocampista argentino di passaporto italiano il cui contratto con la compagine andalusa scadrà il 30 giugno 2024. Elemento di sostanza e qualità, costa 15 milioni di euro e rappresenterebbe un ottimo innesto per i rossoneri di Stefano Pioli. Guido Rodríguez ha giocato 44 partite e segnato 2 gol nell’ultima stagione in biancoverde. Si tratterebbe di un profilo interessante e da subito utilizzabile sia come esperienza che come affidabilità.