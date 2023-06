Il Milan monitora il calciomercato non solo per la zona offensiva del campo, ma anche per la zona nevralgica del gioco, il centrocampo. Ecco il nome nuovo e il prossimo obiettivo: un giocatore che per anni è stato al top in un campionato come la Premier League.

Il nome del centrocampista cercato dal Milan

Youri Tielemans è l’obiettivo nuovo e importante per il centrocampo rossonero. Il giocatore calcio nostrano lo ha solo visto da lontano, ma a ventisei anni potrebbe finalmente diventare uno dei grandi protagonisti del massimo campionato italiano. Negli ultimi giorni si sono infatti moltiplicate le voci che lo vorrebbero nel mirino soprattutto di Milan e Roma. A renderlo appetibile non solo caratteristiche tecniche fuori dal comune, ma anche un aspetto in particolare: il contratto che lo lega al Leicester scadrà il prossimo 30 giugno. Tielemans può dunque essere portato in Italia a parametro zero, ma se da un lato la cosa rende l’affare interessantissimo, dall’altro vuol inevitabilmente dire che ci sarà da superare una nutrita concorrenza per assicurarsi la sua preziosa firma.