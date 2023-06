Il Milan archiviata la burrasca che ha portato all’addio di Maldini e Massara, csi vuole rituffare nel calciomercato. Obiettivi vecchi e nuovi, alcuni archiviati, come quello di Arnautovic che sembra ormai sfumato come arrivo in rossonero. Ecco le nuove scelte che effettueranno Furlani e Moncada, insieme a Pioli che avrà più potere decisionale.

Arnautovic lontano, ecco il nome caldo

Furlani e Moncada in via non ancora ufficiale sono già al lavoro per andare rinforzare i reparti più in difficoltà. Stando alle ultime indiscrezioni, il nome di Arnautovic è stato scartato nonostante un accordo pregresso proprio con Maldini. Entra prepotentemente nei radar rossoneri Marcus Thuram, attaccante del Borussia M’gladbach e da tempo seguito proprio da Furlani. Un giocatore fisico, alto 192 cm ed allo stesso tempo molto veloce con picchi di velocità a 36 km/h. Un attaccante moderno, duttile ed in grado di giocare per la squadra, oltre ad essere piuttosto cinico sotto porta. Giocatore che potrebbe essere il primo acquisto dell’era post Maldini.