Il Chelsea ha scelto, vuole prendere un top player rossonero, un giocatore considerato incedibile però dalla società rossonera. O meglio per ora incedibile, ma se consideriamo che siamo solamente ad inizio giugno, le cose potrebbero cambiare nel corso di questo calciomercato che si preannuncia scoppiettante.

Il giocatore voluto dal Chelsea

Il nome comparso da poco sulla lista del Chelsea si chiama Mike Maignan, super portiere rossonero considerato al momento incedibile. Il club inglese ha ufficializzato il suo interessamento per il francese, tra i migliori portiere europei di questa stagione malgrado l’annata non sempre esaltante dei rossoneri, e ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore. Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, il Chelsea starebbe facendo sul serio per il francese, considerato tra i più forti al mondo, anche perché avrebbe deciso di non puntare più su Kepa Arrizabalaga e Edouard Mendy. Al momento il Milan fa “orecchie da mercante” sull’abboccamento del club inglese, vedremo se il fortino rossonero reggerà l’urto.