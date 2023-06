Il Milan prova a prendere un centrocampista di qualità e quantità addirittura dall’Inter, vedremo se la società rossonera riuscirà nell’intento. Il giocatore in questione si tratta di Roberto Gagliardini che non rinnoverà il proprio contratto con i nerazzurri. Il centrocampista nerazzurro, tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha salutato il club. Per lui all’orizzonte c’è un nuovo capitolo, anche se nulla è ancora certo.

Milan-Gagliardini, iniziano le trattative

Gagliardini potrebbe clamorosamente restare a Milano, ma non all’Inter. Sulle sue tracce, infatti, sembrano esserci finiti i cugini del Milan. Il club rossonero è particolarmente interessato al classe 1994 per rimpolpare il centrocampo di Stefano Pioli. Proprio Pioli, durante la sua avventura all’Inter, ha avuto modo di lavorare con Gagliardini. Il centrocampista, visto il contratto scaduto, arriverebbe a parametro zero per sopperire all’assenza di Bennacer che sarà costretto ai box almeno per la prima parte della stagione. Gagliardini potrebbe essere un buon rinforzo per il centrocampo rossonero.