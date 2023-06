Il Milan in questo calciomercato proverà a rinforzare la squadra in ogni settore, o meglio a cercare di andare a coprire i reparti più in difficoltà. Voci dell’ultimora vedono l’interesse verso un top player del Lecce, che quest’anno nella squadra salentina ha fatto davvero la differenza.

Il giocatore seguito dal Milan

Secondo Milanpress il Milan sta pensando a Morten Hjulmand per rinforzare il centrocampo. Primi contatti esplorativi con il Lecce ci sono stati e proseguiranno nei prossimi giorni. Di sicuro non sarà una trattativa facile ne veloce, vista l’importanza del giocatore all’interno della rosa giallorossa. Il Lecce valuta il capitano Hjulmand circa 15 milioni di euro. Vedremo se il Milan vorrà inserire qualche giocatore nella trattativa o se deciderà di pagare la cifra richiesta. La notizia al momento è che la squadra di Pioli ha individuato il giocatore adatto alle proprie esigenze. Quest’anno Hjulmand è stato sintomo di garanzia assoluta e ha trascinato il Lecce alla salvezza con le sue prestazioni da leader.