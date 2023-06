Il Milan conclude il campionato di Serie A onorandolo con una vittoria contro il Verona per 3-1, grazie anche ad una doppietta di Leao, fresco di rinnovo. Rimanendo in tema di calciomercato, arrivano conferme sull’arrivo del vice Theo Hernandez in rossonero. Si tratta di un giocatore della Salernitana, prima però c’è da risolvere un problema, ecco le ultime novità.

Le ultime novità sul vice Theo

Secondo quanto riportato da Milannews.it, è Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, uno dei nomi in cima alla lista del Milan per il ruolo di vice Theo. Il problema riguarda Fodé Ballo-Touré: il francese è sul mercato da quasi un anno ma la dirigenza rossonera fa fatica a piazzarlo dal momento che vorrebbe guadagnare dalla sua cessione una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Risolto in un modo o nell’altro questo ostacolo le strade di Mazzocchi e quella del Milan si incontreranno. Il giocatore della Salernitana ha già fatto intendere ai tifosi granata che non rimarrà.