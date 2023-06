La Roma lavora al calciomercato della prossima stagione e mentre tiene sempre l’occhio vigile a qualche opportunità, spuntano i primi rinnovi. In questo caso non si tratta proprio di un rinnovo, ma di un ritorno in giallorosso, per un difensore che piano piano è diventato importante nelle gerarchie difensive di Mourinho.

La Roma rinnova con il difensore

La Roma sta per rinnovare con il difensore Diego Llorente che nel mercato di gennaio era passato ai giallorossi dal Leeds. Nel frattempo la squadra inglese è retrocessa in Championship e ora Llorente potrebbe rimanere nella capitale. Infatti, i giallorossi sono al lavoro per tenere il difensore classe 1993, ma i 18 milioni concordati inizialmente con il Leeds per il riscatto sono eccessivi. Tiago Pinto sta provando a rinegoziare l’accordo con gli inglesi, le parti sono alla ricerca della formula giusta: nei prossimi giorni la trattativa potrebbe sbloccarsi. Sarebbe un gradito ritorno per Mourinho che soprattutto nelle ultime e decisive partite lo ha spesso utilizzato.