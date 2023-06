Calciomercato Serie A, le date della sessione estiva 2023. Terminato il campionato, i giocatori andranno o in vacanza o con le proprie nazionali, mentre i dirigenti proveranno a rinforzare le squadre in vista della prossima stagione. Ma quali sono le date della sessione estiva 2023? Andiamo a vederle insieme.

Calciomercato Serie A, date sessione estiva

Terminato il campionato di Serie A 23/24, ora i calciatori penseranno alle nazionali, chi alle qualificazioni per i prossimi Mondiali, chi alla Nations League, come per esempio quelli italiani o chi si concentrerà sulla partita più importante della stagione: la finale di Champions League che da qualche settimana è costantemente nella testa dei giocatori dell’Inter. Ma quali sono le date ufficiali per il calciomercato italiano della stagione 23/24?

La sessione estiva partirà il 1° luglio 2023, quando i club potranno depositare i contratti firmati dei propri nuovi calciatori e ufficializzare così le proprie operazioni sia in entrata che in uscita. La sessione estiva terminerà infine il 1° settembre alle ore 20 a campionato già iniziato, visto che la prima giornata è in programma per il weekend del 19-20 agosto. Va anche detto che le trattative di mercato si potranno condurre anche prima di queste date e i vari riscatti o controriscatti potranno essere ufficializzati già a partire dal 14 giugno, per i riscatti, fino al 16, mentre l’esercitazione delle contro-opzioni possono avvenire dal 17 al 19 giugno.

#Calciomercato | Ecco le date della sessione estiva https://t.co/mAgeVAAnrf — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 5, 2023

Come sempre saranno due le finestre nelle quali le società potranno ufficializzare le varie operazione di acquisto o vendita dei calciatori. Il 1° luglio i club potranno depositare i contratti firmati dei propri nuovi calciatori e ufficializzare così le proprie operazioni sia in entrata che in uscita. I primi a essere depositati, come avviene nella maggior parte dei casi, saranno quelli che interessano i cosiddetti parametri zeri che il 30 giugno termineranno la propria esperienza in un club.