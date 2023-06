Manchester City-Inter, streaming gratis e diretta tv DAZN, Mediaset o Sky? Dove vedere finale Champions League

Sabato 10 giugno (ore 21) allo stadio “Ataturk” di Istanbul si disputerà il match Manchester City-Inter, valevole per finale della Champions League, con le due squadre che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Real Madrid (1-1 e 3-0) e Milan (0-2 e 1-0).

Questa è la prima sfida assoluta tra le due squadre ed è la prima volta da Milan-Liverpool del maggio 2005, che le due finaliste non si erano mai affrontate nelle coppe europee. L’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincere la Champions League, mentre solo un squadra di Serie A ha giocato la finale dopo il trionfo dei nerazzurri del 2010 a Madrid contro il Bayern ,ovvero la Juventus, sconfitta nel 2015 e nel 2017 rispettivamente da Barcellona e Real Madrid.

L’arbitro della sfida sarà il polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, Quarto Ufficiale Istvan Kovacs. Al VAR Tomasz Kwiatowski (Polonia), insieme al connazionale Bartosz Frankowski e al tedesco Marco Fritz.

Chi avrà la meglio nella finale di Supercoppa europea, in programma il prossimo 16 agosto allo stadio “Geōrgios Karaiskakīs” del Pireo (Grecia), sfiderà il Siviglia vincitore dell’Europa League, dopo aver battuto la Roma ai calcio di rigore a Budapest.

Manchester City-Inter, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; B. Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko (Lukaku).

Dove vedere Manchester City-Inter in tv e streaming

La finale di Champions League tra Manchester City-Inter, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch. 203), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 251 con diretta a partire dalle ore 20.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra alternativa per seguire la finale tra “Citizens” e nerazzurri, sarà quella del canale in chiaro di Canale 5, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity.