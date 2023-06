Dopo la finale di Champions persa per 1-0 contro il City, l’Inter termina una stagione lunghissima e gli uomini neroazzurri si rivedranno il 10 luglio. Fra questi potrebbe non esserci più Romelu Lukaku. Il belga è stato protagonista in negativo nella finale sbagliando un gol da qualche metro e ancora una volta poco decisivo nelle partite fondamentali. Il numero 90 neroazzurro è di proprietà del Chelsea e bisognerà trattare con i londinesi, con i neroazzurri che non vogliono mettere sul piatto una cifra alta. In caso di problemi col Chelsea, l’Inter punterebbe su Scamacca, oggi al West Ham.

Scamacca-Inter: trasferimento imminente?

Oltre al nome di Lukebakio dell’Hertha di Berlino, i neroazzurri stanno valutando altri profili. Thuram sembra sfumato quasi definitivamente – conteso da Milan e PSG – motivo per cui l’Inter è ritornata su un vecchio pallino: Scamacca. L’ex attaccante del Sassuolo è stato vicino all’Inter due stagioni fa ma l’offerta degli Hammers sbaragliò la concorrenza, portandolo in Inghilterra. Quest’anno per lui una stagione travagliata con gli inglesi, sole 27 presenze e 8 reti, conclusasi con l’operazione al menisco ad aprile che ha fatto finire anticipatamente la sua annata. Ora l’Inter ci pensa visto che il futuro di Lukaku, Dzeko e Correa è incerto. Il belga ha un contratto pesante e bisognerà trattare col Chelsea, Dzeko potrebbe salutare e accasarsi al Fenerbache che ha già fatto pervenire un biennale a cifre importanti, per Correa, invece, si cerca un acquirente dopo le stagioni fallimentari coi neroazzurri.