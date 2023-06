Mercato Inter, occhi puntati sull’attaccante congolese Dodi Lukebakio. Il giocatore classe 1997 trascorre l’ultima stagione in Bundes all’Hertha Berlino chiudendo all’ultimo posto in campionato. In questa stagione 11 i gol segnati, un giocatore in grado di sperimentare le posizioni in campo, da punta fino ad esterno. Lo ricordiamo nel 2018 dove portò a segno una tripletta al Bayern Monaco. Il club nerazzurro inizia il mercato estivo proprio su di lui: un giocatore dalle buone abilità nel dribbling e dal proficuo curriculum. Un atleta dalle gambe lunghe in grado di raggiungere la porta avversaria con grande velocità.

Mercato Inter su Lukebakio: carriera del giocatore

Dodi Lukebakio inizia la sua carriera nel settore giovanile dell’Anderlecht: due prestiti in Francia per poi firmare con Watford a gennaio 2018 per 5 milioni. Sappiamo che, in Inghilterra gioca appena cinque minuti prima di finire in prestito al Fortuna Dusseldorf. Una occasione che non dimenticherà. Una notte magica, tripletta contro il Bayern Monaco. Giunge successivamente all’Hertha Berlino il 2022-23 ove chiuderà all’ultimo posto della Bundes, retrocedendo nella B tedesca.

Bagaglio tecnico del congolese

Il congolese possiede un buon bagaglio tecnico alle spalle, un fisico longilineo, duttile sul campo (può giocare sia da centrale che sulla fascia). Molto valido tecnicamente, Dodi possiede velocità e abilità negli inserimenti. Particolarmente efficace nell’uno contro uno e nel dribbling. Inoltre, si aggiunge una discreta dote sui gol di testa. In area da opportunista molti scappando in profondità alle spalle delle difese. Sono sette le sue presenze in nazionale belga, adesso tocca all’Inter fare il passo decisivo.