Le notizie provenienti dall’Inghilterra che vedono il Chelsea interessato a Onana e Maignan, coinvolgeranno anche l’Empoli. Vicario, numero uno dei toscani, è seguito da Inter e Milan, pronte a offrire una cifra vicina ai 25 milioni per averlo. Il Chelsea di Pochettino è alla disperata ricerca di un portiere e ha messo nel mirino i titolari di Inter e Milan, preparando il libretto degli assegni. L’Inter, con Onana, farebbe una plusvalenza totale, avendolo preso a zero l’anno scorso dall’Ajax, il Milan, del resto, farebbe comunque una grossa plusvalenza con la cessione del francese.

Vicario: Inter e Milan sull’attenti

Il Chelsea ha già ufficializzato Pochettino e ora prepara una campagna acquisti importante – l’ennesima – per offrire al neo allenatore una squadra di livello. Il reparto da rinforzare è la porta, con Mendy e Kepa che non offrono le garanzie richieste, motivo per cui Onana e Maignan sono nel mirino dei londinesi. Per il portiere dell’Inter serviranno almeno 50 milioni, per quello del Milan forse nemmeno 55 basteranno: le milanesi, però, già pensano a Vicario come sostituto. Il derby di Milano, quindi, si sposta anche sul mercato, con il portiere dell’Empoli pronto al grande salto e l’Empoli pronto al grande incasso: si parla di almeno 20-25 milioni di euro.