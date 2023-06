Oltre a Skriniar i neroazzurri perderanno probabilmente D’Ambrosio e la situazione Acerbi va tenuta sotto controllo, in quanto il riscatto non è sicurissimo. Marotta sta già preparando la squadra per la prossima stagione e sta tenendo sotto controllo i giocatori in scadenza. Oltre a Nacho e Ceballos del Real Madrid, anche Otamendi è osservato dalla dirigenza dell’Inter. Classe 1988, campione del mondo con l’Argentina, Otamendi ha il contratto in scadenza con Benfica e non rinnoverà coi portoghesi, rendendolo free agent sul mercato dal 30 giugno.

Otamendi in ottica Inter

Le parole di Marotta delle scorse settimane hanno lasciato intendere che il mercato neroazzurro sarà fatto di opportunità: “Il nostro obiettivo sarà la ricerca della sostenibilità. Se pensiamo al budget ottenuto, andrà a colmare quello che poteva essere un valore negativo. Sicuramente questo tesoretto ci fa star meglio, ma la programmazione di acquisto non potrà dipendere solo da questo”. E, nella sostenibilità paventata da Marotta rientrano i parametri zero, sulla falsa riga degli scorsi anni con Onana, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dzeko ad esempio. Quest’anno l’Inter potrebbe prendere Otamendi a parametro zero dal Benfica oltre a qualche altra occasione con Nacho, Ceballos, Marcos Thuram e altri nomi che i dirigenti neroazzurri stanno vagliando nelle ultime ore. Operazioni, però, che entreranno nella fase calda solo dopo la finale di Istanbul.