L’Inter si prepara al grande giorno: mancano poco più di 100 ore al match di Istanbul. Dopo la finale di Champions per l’Inter ci sarà il momento del mercato, con Marotta che ha preparato due colpi a parametro zero dal Real Madrid: Nacho e Ceballos. Il primo, classe 1990, è un prodotto della primavera del Real e dal 2001 veste la casacca Blancos, avendo fatto tutta la trafila. Ceballos, invece, classe 1996, si è formato nella primavera del Siviglia ed è approdato al Real nel 2017, con due anni in prestito all’Arsenal fra il 2019 e il 2021.

L’Inter punta il Real: osservati Nacho e Ceballos

Nonostante le parole di Ancelotti “Asensio, Ceballos e Nacho sono in scadenza di contratto e ho spiegato a tutti e tre il loro ruolo per il futuro. Dopo che l’ho fatto, il club ha formulato loro un’offerta. Marco ha preferito cambiare aria, gli altri due stanno facendo le loro valutazioni, ma io credo che alla fine rimarranno tutti e due” sembra che i due possano cambiare casacca e l’Inter è una delle candidate più quotate per Nacho e Ceballos. Oltre a Savic, i neroazzurri cercano uomini sia a centrocampo che in difesa viste le partenze di Skriniar, D’Ambrosio e Gagliardini e i due spagnoli del Real farebbero al caso dell’Inter.