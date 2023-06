L’allenatore del Lecce Baroni verso l’addio: tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Marco Baroni come allenatore del Lecce è sempre più in bilico e le ultime voci provenienti dal Salento confermano questa sensazione. Il tecnico toscano e la società pugliese si incontreranno a brevissimo per confrontarsi su quelle che sono le idee da entrambe le parti per la prossima stagione. Baroni a Lecce viene da due stagioni straordinarie da allenatore, in cui ha prima vinto il campionato di Serie B e poi ha ottenuto una salvezza meritata in Serie A con una squadra costruita von grande attenzione all’aspetto economico e con il monte ingaggi minore di tutta la categoria.

La sensazione è che il feeling tra le parti stia venendo meno anche a causa della diversità di vedute. Il Lecce vorrebbe continuare con la politica che privilegia il dare spazio a calciatori emergenti monetizzandone poi l’eventuale crescita attraverso cessioni mirate. Il tecnico sa che questa strategia è molto rischiosa e non vorrebbe compromettere un rapporto positivo con la piazza e quanto di buono ha ottenuto in questi due anni di lavoro.

Baroni e il Lecce si separano? Sull’allenatore toscano si fiondano in diverse squadre

In caso di separazione dal Lecce non mancherebbero le offerte a Marco Baroni per ricoprire il ruolo di allenatore nella prossima stagione. Ci sono infatti tre squadre di Serie B che si sono già mosse con l’entourage del tecnico toscano. Il Pisa è stata la prima squadra a muoversi, cercando un sostituto dopo la separazione con D’Angelo. I neroazzurri stanno vagliando alcuni profili e oltre a Baroni seguono con interesse Aquilani della Fiorentina Primavera. E’ di oggi la notizia che vorrebbe anche lo Spezia sulle tracce di Baroni per tentare una rapida risalita in massima serie.

Ultima ma non per importanza è la panchina della Sampdoria. La situazione dei blucerchiati è complessa dal punto di vista societario ma non appena si sarà appianato il futuro si cercherà un tecnico che possa permetterà alla squadra di puntare immediatamente alla promozione.