Il Lecce ha terminato il campionato del ritorno in Serie A con una salvezza meritata ad una giornata esatta dal termine. Si prepara fin da subito il cammino per la prossima stagione che potrebbe prevedere dei clamorosi addii, dal mister a due titolari della squadra.

Baroni a rischio?

Si avvia ai titoli di coda l’esperienza di Marco Baroni alla guida del Lecce. Sia il tecnico fiorentino che il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sono attesi da un confronto nei prossimi col presidente Sticchi Damiani, ma per Baroni le sensazioni sono tutte protese verso la separazione. Il contratto di Baroni col club salentino scade il prossimo 30 giugno e nella chiacchierata prevista coi vertici dirigenziali si discuterà inevitabilmente del mercato in entrata ed in uscita e della necessità, ribadita recentemente dal presidente del Lecce. In caso di separazione i nomi sono quelli conosciuti: D’Aversa o De Rossi. I due titolarissimi che potrebbero lasciare il Lecce si tratta di Hjulmand e Baschirotto.