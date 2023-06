Maurizio Sarri vuole alla Lazio l’ex punta bianconera

Maurizio Sarri avrebbe esplicitamente richiesto un suo ex pupillo, si tratta di Arkadiusz Milik. La punta polacca nell’ultima stagione ha giocato nella Juventus segnando 9 gol in 39 match giocati. La dirigenza bianconera nelle ultime ore ha deciso di non versare i 7 milioni di euro necessari per riscattare il calciatore dal Marsiglia, sperando in uno sconto, non arrivato fino a questo momento, da parte del club francese.

Maurizio Sarri vorrebbe Milik come vice-Immobile

L’allenatore dei biancocelesti vorrebbe in rosa il polacco per avere una valida alternativa al bomber campano. Secondo Il Messaggero, la dirigenza laziale, pur di accontentare il proprio tecnico, sarebbe disposta a mettere sul piatto Luis Alberto. Ovviamente inserendo il fantasista spagnolo, il Marsiglia dovrebbe riconoscere anche un conguaglio in favore dei capitolini. Sembra una pista difficilmente percorribile, in quanto secondo i rumors, lo stesso Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Luis Alberto di giocare la prossima Champions League con la maglia biancoceleste.

Intanto in casa Lazio si studiano anche strade secondarie che portano a Berardi e Simeone del Napoli.