Morata, Zaniolo e non solo, la Juventus imposta il suo calciomercato

Si prevede un calciomercato amarcord per la Juventus, basato sui ritorni di calciatori fedeli ad Allegri e sul quale il tecnico può contare in caso di bisogno. I bianconeri, Ceferin permettendo, giocheranno in Conference League e quindi dovranno allestire una rosa che possa puntare a tornare tra le prime quattro in campionato ma anche a non sfigurare in Europa.

Morata pronto al ritorno allo Stadium

Il primo nome sulla lista è quello di Alvaro Morata. Per lo spagnolo si tratterebbe del terzo ritorno a Torino ed essendo in scadenza con l’Atletico Madrid nel 2024, sarebbe ben lieto di tornare a giocare allo Stadium (non a caso è disposto ad abbassarsi anche l’ingaggio). Si attendono anche i rientri di Rovella, protagonista di un’ottima stagione con il Monza, e Cambiaso dal Bologna. Su esplicita richiesta di Allegri, si tratta anche il rinnovo di Rabiot.

La Juventus sonda Orsolini e Gnonto

Sul fronte nuovi acquisti, il nome caldo è sempre quello di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma, fresco campione di Turchia con il Galatasaray, gradirebbe il ritorno in Italia e andrebbe a colmare il vuoto lasciato dall’addio di Di Maria. Grazie alla clausola rescissoria di 30 milioni di euro, la chiusura dell’affare dipenderà soprattutto dalla volontà del calciatore. Fari ben puntati anche su Riccardo Orsolini, che non ha mai esordito in Serie A coi bianconeri quando era di proprietà della Juve e che va anche lui in scadenza col Bologna nel 2024. Infine la retrocessione del Leeds in Championship ha abbassato il prezzo di Wilfried Gnonto, che potrebbe diventare un’opportunità da non farsi scappare.