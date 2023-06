Doveva essere il colpo della scorsa estate, invece è diventato l’oggetto misterioso della stagione del Milan. Stiamo parlando ovviamente di Charles De Ketelaere, giocatore belga che non è mai riuscito a fare bene ne a San Siro, ne lontano da Milano. Ecco la decisione presa dalla società rossonera su di lui.

La decisione del Milan su De Ketelaere

Al Milan si è presa una decisione definitiva e perentoria: De Ketelaere può essere considerato un giocatore sul mercato. Il presidente Paolo Scaroni, in una recente intervista al Corriere della Sera ha ammesso come l’idea del club rossonero sarebbe quella di provare a confermare i big della rosa mentre potrebbe arrivare qualche cessione inaspettata come quella di Charles De Ketelaere. Il Milan spera che il talento belga possa disputare un grande Europeo Under-21 per rilanciarsi. Tanto da potersi meritare una valutazione da circa 30 milioni di euro che è la cifra che i rossoneri intendono realizzare da una sua eventuale cessione. E’ lui il grande sacrificato in casa Milan.