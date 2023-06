N’Dicka conteso tra due squadre di Serie A

Evan N’Dicka è da qualche anno che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il giovane difensore francese, classe 1999, dopo cinque stagioni in Bundesliga, incorniciate dalla vittoria in Europa League nel 2021/22, è pronto per una nuova esperienza. La Roma lo segue da qualche tempo ma nelle ultime ore un’altra squadra di Serie A sembra pronta a inserirsi nella trattativa per fare lo sgambetto ai giallorossi.

Il Milan prova a rubare N’Dicka alla Roma

Secondo il sito Gianlucadimarzio.com, i giallorossi sono da un po’ in trattativa con il calciatore. In queste ultime ore il Milan starebbe provando un blitz per chiudere l’affare velocemente e portare il difensore in rossonero. Nonostante il tentativo del club lombardo, Evan N’Dicka avrebbe già un pre-accordo verbale con la squadra capitolina, basato su una durata di ben cinque anni. Alla luce di ciò la Roma dovrebbe essere in netto vantaggio e potrebbe già nei prossimi giorni ufficializzare l’acquisto.