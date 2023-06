Ibrahimovic non è solo, la lista dei partenti in casa Milan

Zlatan Ibrahimovic ha commosso tutto il San Siro annunciando il suo addio al termine della sfida contro il Verona. Lo svedese ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato ma non sarà l’unico calciatore a lasciare i rossoneri. Stefano Pioli nel post-partita è stato abbastanza chiaro, lanciando un messaggio alla società e chiedendo di “alzare l’asticella”. Adesso tocca alla coppia Maldini – Massara liberarsi di tutti gli esuberi e concentrarsi su colpi mirati per aumentare il tasso qualitativo della rosa.

Attacco da rifare: oltre a Ibrahimovic via Origi e Rebic

Il punto debole nella stagione dei rossoneri sembra essere stato l’attacco. La mancanza di alternative in panchina ha costretto Olivier Giroud agli straordinari. La punta francese ha risposto sempre presenta ma si avvia verso le 37 primavere, quindi bisogna trovare nuova linfa nel reparto offensivo. Prima, però, c’è da fare cassa e 10 milioni di euro potrebbero arrivare dalla cessione di Ante Rebic. In vendita anche Origi che ha deluso le aspettative e con ogni probabilità tornerà in Premier League.

Ibrahim Diaz resta un’incognita con il Milan pronto a riscattarlo per 22 milioni ma con il Real Madrid che potrebbe esercitare il diritto di controriscatto per 27 milioni.

A centrocampo è certa la partenza di Bakayoko (fine prestito e ritorno al Chelsea senza alcun rimpianto). Per Aster Vranckx si cercherà di abbassare le pretese del Wolfsburg che chiede ben 12 milioni di euro per il riscatto. Si valutano invece soluzioni alternative per Yacine Adli e Charles De Ketelaere. Due investimenti importanti per i quali si pensa a una soluzione in prestito.

A difesa sono ai saluti anche Dest (non sarà riscattato dal Barcellona che chiede addirittura 20 milioni di euro) e Ballo-Tourè, per il quale il Milan punta a incassare dalla sua vendita circa 5 milioni di euro. Tra i pali confermatissimo Mike Maignan con Sportiello secondo e Mirante probabile terzo. Ciprian Tatarusanu, come Ibrahimovic, potrebbe lasciare il Milan e il calcio giocato.