Pinamonti Lazio, i biancocelesti hanno scelto il vice Immobile?

Sembra essere davvero molto attivo l’asse di mercato tra Lazio e Sassuolo. Infatti, oltre al nome di Berardi, per cui in questi giorni sarebbero stati fatti ulteriori passi in avanti per il suo trasferimento nella Capitale, starebbe prendendo quota per i biancocelesti anche l’ipotesi Pinamonti. Il club romano infatti sarebbe alla ricerca di un attaccante per garantire un’alternativa di valore e di livello a Ciro Immobile, consentendo a quest’ultimo di tirare il fiato.



Calciomercato Lazio, Pinamonti in arrivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il giocatore vorrebbe iniziare una nuova esperienza e una nuova avventura, vista anche l’annata non troppo positiva al Sassuolo, dove ha un po’ deluso le aspettative. I neroverdi l’hanno comunque riscattato, spendendo ben 20 milioni di euro. Ed è per questo che il vero ostacolo per la Lazio potrebbe essere il prezzo del cartellino, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. La carta in mano ai biancocelesti potrebbe essere Cancellieri, molto gradito agli emiliani. Insomma, qualcosa si muove e questi giorni potrebbero già essere davvero molto importanti.