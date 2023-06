La Salernitana dopo la festa salvezza, sembrava avviata ad un calciomercato mirato insieme al mister Paulo Sousa. Invece la riconferma dell’allenatore portoghese ancora non è arrivata, così come il suo addio. Invece spunta un nome nuovo e importante per la panchina della Salernitana.

Il nome nuovo per la panchina della Salernitana

La Salernitana comincia a guardarsi intorno per fronteggiare l’eventuale addio di Sousa. Situazione inaspettata fino a qualche giorno fa, ma attuale oggi. Il nome nuovo per la panchina è quello di Gattuso, attualmente in pole position, staccato al momento il nome di Pirlo. Gattuso sarebbe un profilo importante è interessante che collimerebbe con l’ambiente caldo ed accogliente della Salernitana. Del resto c’è ancora da aspettare perché Sousa non ha ancora detto addio, e in società c’è fiducia per il suo rinnovo. La tifoseria non l’ha presa benissimo soprattutto per i rumors che vedrebbero l’allenatore portoghese sulla via di Napoli. La Salernitana si è mossa, direzione Gattuso.