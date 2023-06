La Salernitana ha terminato la stagione nel miglior modo possibile, riuscendo a ottenere e meritare un finale di campionato tranquillo. Rispetto allo scorso anno già questo è un grande traguardo, vista la sofferenza infinita che tifosi e squadra hanno dovuto affrontare, prima di raggiungere il miracolo salvezza. Invece quest’anno anche grazie all’arrivo di mister Paulo Sousa la salvezza è stata raggiunta prima e spesso la zona calda è rimasta molto molto distante. Adesso rinnoverà il mister? Ecco di seguito le parole di De Sanctis in merito.

Paulo Sousa e la Salernitana ancora insieme

Paulo Sousa non ha intenzione di andare via da Salerno, dove si è trovato molto bene e così come i tifosi si sono trovati altrettanto bene con lui. Non ci saranno problemi per il suo rinnovo, ma come spiega De Sanctis nel suo contratto c’è un piccolo spazio-temporale nel quale l’allenatore potrebbe decidere di andare via, anche se non lo farà. Ecco le parole di De Sanctis: “Voglio chiarire la situazione del mister Paulo Sousa: arrivato a febbraio, ha accettato la nostra sfida, stimolante per lui e per noi di ricevere un profilo così importante. Ne uscì fuori un accordo contrattuale che prevedeva un’opzione unilaterale per rinnovare il contratto da parte della Salernitana, che è stata esercitata. Allo stesso tempo, c’è la libertà dell’allenatore di avere un piccolo spazio nel quale deciderà se continuerà a lavorare con noi. Il mister non aveva avuto delle esperienze felicissime, soprattutto le ultime due, prima della Salernitana. Siamo sereni: ci affideremo a un maestro. Il mister, come detto, ha uno stretto periodo di tempo per prendere la sua decisione, ma siamo sereni e Paulo Sousa resterà con noi”.