Al-Hilal: offerta folle per Mbappè. 400 milioni d'ingaggio per un solo anno

L'Al-Hilal ha pronta un'offerta monstre per Mbappè e per il Paris Saint Germain. Ha messo sul piatto 200 milioni alla società e 400 milioni d'ingaggio al giocatore per un solo anno. Mbappè ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovarlo per un altro anno.

L'Al-Hilal ha in serbo un'offerta folle per Mbappè. Sono pronti 400 milioni di ingaggio per un solo anno. I club dell'Arabia Saudita stanno continuando a dominare il mercato. L'Al-Hilal ha già acquistato Milinkovic Savic, Koulibaly e Ruben Neves. E' pronto ora l'assalto a Mbappè. La stella francese è sempre più lontana dal Paris Saint Germain. Mbappè ha da poco rifiutato di attivare l'opzione per il rinnovo automatico del contratto fino al 2025. Il suo contratto rimane quindi in scadenza nel 2024. Il club non ha accolto di buon grado l'iniziativa del francese, escludendolo dalla tournée asiatica del club. Per evitare di perderlo a zero, Al-Khelaifi ha messo Mbappè sul mercato. L'Al-Hilal si è fatto sotto offrendo 200 milioni di euro al Psg e 400 milioni di euro al giocatore per un solo anno. Al termine del contratto sarà quindi libero di potersi accasare al Real Madrid, con cui probabilmente avrebbe già un accordo. Nell'accordo proposto dai sauditi è prevista anche una clausola rescissoria, con importo da definire, attivabile per solo un anno e valida solo per il Real Madrid.

Al Hilal: offerta folle per Mbappe e poi Real Madrid

L'Al-Hilal ha presentato la sua offerta folle per Mbappè. Al termine del contratto annuale potrà poi accasarsi al Real Madrid. Sia il Paris Saint Germain che lo stesso Mbappè sarebbero propensi ad accettare la proposta dei sauditi. Il Paris Saint Germain riuscirebbe così a monetizzare adeguatamente la cessione di Mbappè, evitando di perderlo a zero l'anno prossimo. I francesi lo avevano acquistato nel 2017 versando 180 milioni nelle casse del Monaco. Mbappè eviterebbe di rimanere ai margini della rosa. E' stato escluso dalla tournée in Giappone e Corea del Sud e al momento si sta allenando a Parigi con la squadra degli esuberi. Il Paris Saint Germain pare aver dato a Mbappè una data di scadenza: deve accettare o rifiutare l'offerta dei sauditi entro il 31 luglio. In questo lasso di tempo i francesi avrebbero la possibilità di sondare il terreno per rafforzare la rosa a disposizione di Luis Enrique.