Un giocatore noto al calcio italiano per il suo passato alla Sampdoria starebbe per tornare in Serie A. Si tratta di un centrocampista ben visto dal Cagliari ed in particolare da Claudio Ranieri che lo aveva allenato ai tempi della sua esperienza in blucerchiato. La trattativa tra le parti procede e il Cagliari potrebbe avere il suo centrocampista.