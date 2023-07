Calciomercato Cagliari: doppio colpo in arrivo! Ai saluti un veterano?

Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Cagliari sarebbe pronto ad affondare il colpo su Augello. Il terzino della Sampdoria piace particolarmente a Ranieri, e il diretto interessato potrebbe aprire concretamente al suo trasferimento in Sardegna. Non è solo Augello il nome in voga, c’è anche una punta in arrivo.

Il Cagliari in questo avvio di calciomercato continua la ricerca di una punta e un esterno da alternare a Paulo Azzi. Le trattative o gli obiettivi di mercato vanno sempre nella stessa direzione, ormai individuati il difensore e il centravanti.

I nomi degli obiettivi del Cagliari

Il Cagliari ci prova e vuole sferrare un doppio colpo di calciomercato. I nomi sono quelli di Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello, entrambi alla Sampdoria. La squadra blucerchiata, dopo la retrocessione in Serie B e l’annuncio di Andrea Pirlo in panchina, potrebbero lasciar partire i due giocatori. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Gabbiadini e Augello sarebbero sempre più vicini al Cagliari. La Sampdoria sarebbe disposta ad accettare Antonio Barreca come contropartita, ma non solo. Il club blucerchiato potrebbe chiedere un altro giocatore isolano. Si tratta dell’attaccante Gaston Pereiro. L’uruguaiano è in uscita dopo l’ultimo periodo passato al Nacional e potrebbe approdare in Serie B con la Sampdoria di Pirlo per compensare la partenza di Gabbiadini. Per il Cagliari si tratterebbe di due acquisti di livello.