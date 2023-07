Calciomercato Cagliari: preso il portiere che si giocherà il posto con Radunovic?

Accordo raggiunto e trattativa conclusa per il trasferimento di Simone Scuffet, portiere classe 1997, dal Cluj al Cagliari. Dettagli limati e visite mediche già programmate che daranno inizio alla sua nuova avventura tra i pali rossoblù, a contendersi il posto da titolare con il serbo Radunovic.



Accordo raggiunto e trattativa conclusa per il trasferimento di Simone Scuffet, portiere classe 1997, dal Cluj al Cagliari. Dettagli limati e visite mediche già programmate che daranno inizio alla sua nuova avventura tra i pali rossoblù, a contendersi il posto da titolare con il serbo Radunovic. Lo riporta Dazn. Di sicuro il portiere della promozione in Serie A partirà leggermente in vantaggio vista la stagione disputata lo scorso anno, ma Scuffet sicuramente non è venuto in terra sarda solo per fare la comparsa. Sarà duello aperto.

Cagliari-Scuffet è praticamente fatta

E’ fatta anche per Simone Scuffet. Come Jankto, anche l’estremo difensore sosterrà domani le visite mediche prima dell’ufficialità del trasferimento. Operazione da un milione di euro, bonus inclusi. L’ex portiere dell’Udinese, classe 1996, ha giocato nell’ultima stagione nel massimo campionato rumeno con il Cluj. 35 presenze per lui, da titolare del club che ha perso il titolo nazionale per un solo punto a vantaggio del Farul Costanza.