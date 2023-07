Calciomercato Cagliari: clamoroso ritorno in vista?

Il Cagliari di Claudio Ranieri, appena ritornato in Serie A dopo una stagione sofferta ma alla fine positiva in Serie B, vuole piazzare un colpo importante di calciomercato. Ecco il nome in voga in questo momento, si tratterebbe di un ritorno suggestivo e per certi versi anche clamoroso. Ecco di seguito il nome seguito.



Il Cagliari ha in mente un possibile ritorno in terra sarda, sarebbe sicuramente suggestivo e per certi versi clamoroso. Quale sarà il futuro di Joao Pedro? E se ci fosse di nuovo il Cagliari? Una suggestione di calciomercato estivo più che una vera ipotesi. L'attaccante italo-brasiliano, attualmente in forza al Fenerbahce, in Turchia, potrebbe fare ritorno in Italia ed al Fantacalcio già in questa finestra di mercato. Un suo eventuale ritorno nel Belpaese è una ipotesi decisamente romantica.

Joao Pedro-Cagliari di nuovo insieme?

L'accostamento in questo inizio di calciomercato proprio al Cagliari è evidente, anche perché il direttore sportivo Bonato è alla ricerca di una seconda punta da piazzare al fianco di Lapadula. Almeno per il momento, però, le due società non hanno avviato alcun contatto: i sardi ed i turchi dovrebbero superare l'ostacolo economico. Il club di Giulini sarà disposto ad investire una cifra importante per riportare in Sardegna un giocatore che tra l'altro non è più giovanissimo. Vedremo se l’operazione Joao Pedro-Cagliari proseguirà con successo.